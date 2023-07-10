10 июля, 04:54
Арктика

Работу аэропорта Норильска планируют сделать круглосуточной

Согласно стратегии социально-экономического развития города до 2035 года, пассажиропоток аэропорта превысит 1,3 млн пассажиров

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Аэропорт Норильск (Алыкель) на севере Красноярского края планируют перевести на круглосуточный график работы. Об этом говорится в стратегии социально-экономического развития Норильска до 2035 года, опубликованной на сайте администрации города.

"Планируется создание нового сервисного центра для обслуживания авиационной техники, дополнительной инфраструктуры для обслуживания персонала, работающего вахтовым методом, и авиаперевозчиков. Предполагается изменение режима работы аэропорта и переход на формат 24/7, что увеличит время приема воздушных судов", - говорится в стратегии. Сроки такого перехода пока не уточняются.

Аэропорт расположен в 35 км от Норильска на севере Красноярского края. Он введен в эксплуатацию в 1950 году. Сейчас аэропорт работает в светлое время суток.

В документе также отмечается, что в начале текущего года аэропорту был присвоен статус международного, что "открывает новую веху в истории развития авиационного транспортного узла". Согласно стратегии, пассажиропоток аэропорта в 2035 году превысит 1,3 млн пассажиров в год, что более чем в два раза превысит пассажиропоток 2021 года. Тогда этот показатель составил 604,9 тыс. человек.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек.

В 2020 году президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Работа над документом стратегии развития Норильска заняла около года. Для создания документа опрашивали активистов общественных организаций, представителей коренных малочисленных народов, жителей города. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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