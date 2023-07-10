Работу аэропорта Норильска планируют сделать круглосуточной

Согласно стратегии социально-экономического развития города до 2035 года, пассажиропоток аэропорта превысит 1,3 млн пассажиров

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Аэропорт Норильск (Алыкель) на севере Красноярского края планируют перевести на круглосуточный график работы. Об этом говорится в стратегии социально-экономического развития Норильска до 2035 года, опубликованной на сайте администрации города.

"Планируется создание нового сервисного центра для обслуживания авиационной техники, дополнительной инфраструктуры для обслуживания персонала, работающего вахтовым методом, и авиаперевозчиков. Предполагается изменение режима работы аэропорта и переход на формат 24/7, что увеличит время приема воздушных судов", - говорится в стратегии. Сроки такого перехода пока не уточняются.

Аэропорт расположен в 35 км от Норильска на севере Красноярского края. Он введен в эксплуатацию в 1950 году. Сейчас аэропорт работает в светлое время суток.

В документе также отмечается, что в начале текущего года аэропорту был присвоен статус международного, что "открывает новую веху в истории развития авиационного транспортного узла". Согласно стратегии, пассажиропоток аэропорта в 2035 году превысит 1,3 млн пассажиров в год, что более чем в два раза превысит пассажиропоток 2021 года. Тогда этот показатель составил 604,9 тыс. человек.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек.

В 2020 году президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Работа над документом стратегии развития Норильска заняла около года. Для создания документа опрашивали активистов общественных организаций, представителей коренных малочисленных народов, жителей города.