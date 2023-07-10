Tele2 намерен к августу сократить на 15% количество магазинов для повышения эффективности

По словам директора компании Дениса Голещихина, речь идет о порядка 400 точек по стране

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотовый оператор Tele2 намерен к августу текущего года сократить количество розничных магазинов по стране на 15% для повышения эффективности работы оставшихся магазинов. Об этом ТАСС сообщил директор "Tele2 Ретейл" Денис Голещихин.

"Мы намерены уменьшить число магазинов на 15% до августа - это порядка 400 точек по стране. Закрытие части салонов позволит повысить эффективность работы оставшихся магазинов розничной сети", - рассказал Голещихин.

Он отметил, что это решение было связано с тем, что на сегодняшний день число магазинов на российском телеком-рынке значительно превышает реальные потребности клиентов. Однако, по его мнению, розничная сеть по-прежнему нужна абонентам, но в гораздо меньшем объеме. "В текущих условиях рынка мы считаем правильной стратегию по сокращению операторской розницы. Все операторы давно заявляют о сокращении числа салонов, но оптимизация должна идти более быстрыми темпами. Розница Tele2 уже меняется в этом направлении: мы решительно сокращаем количество салонов и переводим текущие точки в light-формат вслед за изменением потребительского поведения", - добавил Голещихин.

"Рассчитываем, что рынок ответит аналогично нашим действиям. Это не только оздоровит бизнес, но и позволит абонентам сотовых операторов более рационально и качественно потреблять услуги. По нашим прогнозам, игроки сократят сети на 40-50% в сравнении с допандемийным временем", - подчеркнул директор"Tele2 Ретейл".

По мнению Голещихина, избыточность числа салонов операторов связи является результатом исторического развития сети дистрибуции в России. Он пояснил, что в погоне за набором базы операторам требовалась огромная розничная сеть, а клиенты использовали SIM-карты для временных целей, например, указания контактов в объявлении: выговаривали минуты из пакета и легко избавлялись от карт. "Сейчас рынок SIM-карт сильно сократился. Трафик в салонах тоже снизился. Нам важно адаптировать количество салонов к реальным потребностям бизнеса - Tele2 подстраивается к объему трафика и обеспечивает необходимую дистрибуцию. Например, по итогам 2022 года он снизился примерно на 40% к допандемийному периоду, мы закрыли чуть более на 20% дистрибуции", - заметил Голещихин.