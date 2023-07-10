Производство серийной партии минивэнов Arsenal планируют начать в 2024 году

По словам генерального директора ФГУП "НАМИ" Федора Назарова, ожидается "небольшая серия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Производство небольшой серийной партии минивэнов Arsenal бренда Aurus планируется начать в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров на XIII международной промышленной выставке "Иннопром-2023".

"В 2024 году небольшая серия планируется", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по серийному производству минивэнов.

Aurus - российский бренд представительских автомобилей. На данный момент производятся Aurus Senat и внедорожник Komendant. Планируется, что бренд будет объединять несколько моделей. Кроме седана Senat и внедорожника Komendant в линейку войдут минивэн Arsenal, лимузин Aurus Senat Long, также запланировано производство мотоцикла Merlon.