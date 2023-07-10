Forbes назвал 50 богатейших россиян по полученным дивидендам за 2022 год

Рейтинг возглавил Вагит Алекперов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Forbes опубликовал рейтинг 50 богатейших россиян по полученным дивидендам за 2022 год, его возглавил основной акционер "Лукойла" Вагит Алекперов, чей дивидендный доход оценивается в 155,7 млрд рублей.

В Forbes напомнили, что в декабре 2022 года "Лукойл" объявил о выплате дивидендов сразу за 2021 год и 9 месяцев 2022 года общей суммой в 549 млрд рублей. Вторым в рейтинге стал президент и совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин, чей дивидендный доход от активов "Норникеля", по оценкам издания, составил 149 млрд рублей. На третьей позиции оказался основатель XTX Markets Александр Герко. Дивидендный доход основателя трейдинговой компании оценивается в 141 млрд рублей.

На четвертом и пятом месте расположились совладельцы "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Они получили дивидендный доход в размере 104,1 млрд рублей и 82,9 млрд рублей. соответственно. И "Новатэк", и "Сибур" начисляли дивиденды в 2022 году, отметили в Forbes.

В первую десятку также вошли Андрей Гурьев и его семья (81 млрд рублей), Алишер Усманов (64,7 млрд рублей), Леонид Федун (51,2 млрд рублей), Юрий Антипов и его семья (43,2 млрд рублей), а также Андрей Скоч и его семья (39,9 млрд рублей)

Как отмечает Forbes, многие крупные компании не выплачивали дивиденды в 2022 году, поэтому в рейтинге появились 23 новых участника. Среди них оказались три основателя "Спортмастера" - Владимир Фартушняк, Николай Фартушняк и Александр Михальский. В рейтинг также попали владелец "ИКС холдинга" Антон Черепенников, а также основатели группы Mercury Леонид Струнин и Леонид Фридлянд.

Основной акционер НЛМК Владимир Лисин и основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов - лидеры рейтинга Forbes богатейших россиян по дивидендному доходу за 2019-2021 годы - в текущий список не попали. НЛКМ и "Северсталь" не выплачивали дивиденды за 2022 год, отметило издание.