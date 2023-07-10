МСП-поставщики заключили первые офсетные договоры с госкомпаниями на 3,1 млрд рублей

С малым и средним бизнесом заключили офсетные договоры такие компании, как "Интер РАО", "Росгео", РЖД и "Автодор - Платные дороги"

МОСКВА, 10 июля./ТАСС/. Российские предприятия малого и среднего бизнеса (МСП) заключили первые офсетные договоры с госкомпаниями на общую сумму 3,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Корпорации МСП.

"Сумма первых четырех офсетных договоров, заключенных с МСП-поставщиками и госкомпаниями, составила 3,1 млрд рублей. Одновременно суммарный объем инвестиций малого и среднего бизнеса в развитие своих производств, предусмотренный офсетными договорами, превысил 960 млн рублей. Часть этих средств привлечена предпринимателями в рамках льготных программ кредитования правительства РФ и Корпорации МСП", - отметили в пресс-службе.

С малым и средним бизнесом заключили офсетные договоры такие компании, как "Интер РАО", "Росгео", РЖД и "Автодор - Платные дороги".

"Благодаря "офсетам" госкомпании могут рассчитывать на долгосрочные поставки необходимой им отечественной продукции нужного качества и в требуемых объемах. Одновременно малый и средний бизнес получает дополнительный стимул инвестировать в развитие своего производства, имея долгосрочные контракты и понятные горизонты планирования", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В корпорации назвали крупнейшим на данный момент офсетным договором с МСП-поставщиком с компанией "Интер РАО". Его сумма составляет 2,4 млрд рублей, при этом поставщик обязан инвестировать 800 млн в развитие своего производства. Договор предусматривает выпуск и поставку в течение пяти лет огнестойкого турбинного масла. Оно будет производиться в Тульской области и заменит продукцию из США и Великобритании.

Компания "Росгео" заключила пятилетний офсетный договор на поставку бурильных труб, поставлявшихся ранее из Швеции, Канады и Китая. Сумма договора - 500 млн рублей, инвестиции предприятия в собственное производство составят 100 млн рублей. Выпуск отечественной продукции будет налажен в Оренбургской области.

РЖД подписали офсетный договор на два года, предусматривающий поставку средств малой механизации. МСП-поставщиком будет выступать победитель отбора по итогам участия в программе "выращивания". Сумма договора - 99,5 млн рублей, инвестиции субъекта МСП в производство - 12,5 млн. Производство расположится в Челябинской области, рассказали в Корпорации МСП.