Softline приобрела разработчика защищенных средств вычислительной техники АКБ "Барьер"

IТ-компания таким образом рассчитывает занять лидерские позиции в сегменте заказчиков с повышенными требованиями к защите информации

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российская IТ-компания Softline закрыла сделку по приобретению разработчика защищенных средств вычислительной техники АКБ "Барьер". Об этом сообщили ТАСС в ее пресс-службе. Softline таким образом рассчитывает занять лидерские позиции в сегменте заказчиков с повышенными требованиями к защите информации.

"Благодаря присоединению команды АКБ "Барьер" Softline получает возможность предложения экосистемы продуктов на рынок решений защищенных систем", - отметили в компании.

Гендиректор Softline Владимир Лавров добавил, что после объединения усилий команд Inferit - собственного бренда компании - и "АКБ Барьер", компания сможет более широко охватить сегмент заказчиков, предъявляющих повышенные требования к обеспечению безопасности. "Мы рассчитываем занять лидерские позиции в данной нише", - подчеркнул топ-менеджер, чьи слова привели в пресс-службе Softline.

К вычислительной технике относятся компьютеры, ноутбуки, мониторы, сканеры, принтеры, модемы и прочее. Защищенными средствами вычислительной техники являются те, в которых реализован комплекс средств защиты, в том числе информации.