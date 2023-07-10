10 июля, 06:17,
обновлено 10 июля, 06:43
"Иннопром"

Соколов сообщил, что "Автоваз" рассматривает Вьетнам в качестве партнера

По словам главы компании, также "Автоваз" ведет переговоры по экспорту своих автомобилей в страны Персидского залива

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. "Автоваз" рассматривает Вьетнам в качестве партнера, сообщил глава компании Максим Соколов на сессии "Восточный вектор: расширяя географию международных кооперационных связей" в рамках выставки "Иннопром-2023".

"Среди стран Юго-Восточной Азии наиболее перспективным партнером мы видим Социалистическую Республику Вьетнам", - сказал он.

Кроме того, Соколов добавил, что "Автоваз" ведет переговоры по экспорту своих автомобилей в страны Персидского залива, например, в ОАЭ и Оман.

Ранее Соколов заявлял, что объем экспортных поставок "Автоваза" в 2023 году может составить 10-15 тыс. автомобилей. 

Теги:
ОманОАЭРоссияВьетнам"Иннопром"
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