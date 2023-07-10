Polymetal подтверждает дату перерегистрации в Казахстан не раньше 31 июля

В компании сообщили, что дата приостановки листинга или торговли акциями компании на Лондонской фондовой бирже не определена

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Polymetal подтверждает, что перерегистрация компании с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане завершится не раньше недели, начинающейся 31 июля 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании.

В сообщении отмечается, что дата приостановки листинга или торговли акциями компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) по-прежнему не определена, акции компании продолжат торговаться на LSE до дальнейшего объявления, а любое дальнейшее объявление не предусматривает приостановку торгов раньше недели, начинающейся 31 июля 2023 года.

При этом, компания подтверждает, что редомициляция была одобрена акционерами на общем собрании 30 мая 2023 года, в предусмотренный срок, установленный законодательством о. Джерси, возражений ни со стороны кредиторов, ни со стороны акционеров, проголосовавших против редомициляции не поступило.

"Компания и ее консультанты поддерживают диалог с регулирующими органами и считают, что был достигнут значительный прогресс в получении необходимых согласований для завершения редомициляции от комитета по регулированию финансовых услуг МФЦА (AFSA Registrar) и комиссии по финансовым услугам о. Джерси", - отметили в компании.

Кроме того, в Polymetal отметили, что компания подтверждает, что делистинг с LSE подлежит одобрению акционерами и вступит в силу не менее чем через 20 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения на общем собрании.

Годовое собрание акционеров состоится 25 июля в Лондоне, напомнила компания.

Ранее акционеры Polymetal в ходе внеочередного собрания одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане. В результате перерегистрации основной листинг компании переместится с LSE на Астанинскую международную биржу.

О компании

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.