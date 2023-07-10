Замгенсека ШОС прогнозирует смещение центра экономики с Запада на Восток в скором времени

Сохаил Хан считает, что это может произойти в ближайшие годы из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и других факторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Смещение экономического центра с Запада на Восток может ускориться в ближайшие годы из-за пандемии коронавируса и других факторов, в этой связи не исключено повышение роли региональных организаций. Об этом заявил в понедельник заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Сохаил Хан на сессии в рамках выставки "Иннопром-2023".

"Смещение экономического центра тяжести на Восток может ускориться в ближайшие годы из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и других факторов. ШОС вместе с такими структурами, как БРИКС, ЕАЭС, СНГ могут начать играть ведущую роль в формировании более представительного, демократического, справедливого и многополярного мирового порядка, основанного на общепризнанных принципах международного права", - отметил он.

По словам замгенсека ШОС, угрозы и вызовы в мире становятся все более сложными, разрушительными и опасными, конфликты продолжают возникать и обостряться. "В то же время, опираясь на принципы шанхайского духа, государства - члены ШОС подтверждают актуальность продвижения взаимодействия в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества", - добавил Хан.

Выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2023 году она открыта с 10 по 13 июля, ее главная тема - "Устойчивое производство: стратегии обновления". На площадке выставки также проходит VII российско-китайское Экспо, программа мероприятия посвящена актуальным направлениям сотрудничества между странами. В качестве страны-партнера выставки выступает Белоруссия.