В Госдуме предложили сформировать национальный круизный маршрут через Коломну и Серпухов

По словам первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Надежды Школкиной, именно "маршруты выходного дня" становятся все более популярными

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") предлагает правительству проработать вопрос о формировании национального речного круизного маршрута Москва - Коломна - Серпухов - Поленово - Таруса - Калуга. Об этом она сообщила в беседе с журналистами.

"Обратилась с письмом к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением поручить профильным ведомствам проработать вопрос о формировании национального речного круизного маршрута Москва - Коломна - Серпухов - Поленово - Таруса - Калуга. В туристическую повестку активно включаются регионы. У наших граждан появился большой запрос на разнообразные и качественные туристские продукты, включающие все туристические ресурсы субъектов РФ. К примеру, в последние годы отмечается рост спроса на речные круизы", - пояснила депутат.

На совещании 20 июня президент России Владимир Путин дал поручение правительству совместно с регионами определить приоритетные для судоходства участки водных путей, напомнила Школкина. "На мой взгляд, одним из таких востребованных направлений может стать речной круизный маршрут Москва - Коломна - Серпухов - Поленово - Таруса - Калуга, который позволит туристам за непродолжительное время познакомиться с достопримечательностями этих городов, насладиться красивыми видами живописной природы и просто приятно повести время с близкими людьми", - отметила она.

Учитывая динамичный ритм современной жизни, именно "маршруты выходного дня" становятся все более популярными, а по реке еще более комфортными, так как из путешествия исключается такой фактор, как дорожный трафик с его пробками", полагает парламентарий.