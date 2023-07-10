НАМИ, "ГЛОНАСС" и "Лаборатория Касперского" создадут платформу кибербезопасности для авто

Генеральный директор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров сообщил, что платформа позволит защитить личные данные автовладельцев, повысить безопасность грузового транспорта, исключить удаленную блокировку автомобилей, перехват их управления, подмену информации и обновление ПО без уведомления водителя

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ФГУП "НАМИ", АО "ГЛОНАСС" и "Лаборатория Касперского" создадут первую в России платформу для защиты транспортных средств от киберугроз. Об этом говорится в сообщении АО "ГЛОНАСС".

Платформа позволит защитить личные данные автовладельцев, повысить безопасность грузового транспорта, исключить удаленную блокировку автомобилей, перехват их управления, подмену информации и обновление ПО без уведомления водителя, отметил генеральный директор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров.

В свою очередь, гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич добавил, что платформа предполагает два класса решения - облачное и локальное, ориентированное на российских автопроизводителей с повышенными требованиями по конфиденциальности.

"Платформа убережет миллионы пользователей автотранспорта от преднамеренных атак, хакерского перехвата управления машинами, в результате которых могут быть заблокированы дороги и города, нанесен ущерб людям и государству", - отметил он.

Реализация платформы предполагает запуск государственного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на транспортные средства, говорится в сообщении.