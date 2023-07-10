FT: в Британии при помощи госпрограмм увеличили занятость бывших заключенных до 30%

По информации издания, в их жизни все еще существует множество проблем, которые мешают найти стабильную работу

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Британская Служба тюрем и пробации Его Величества смогла увеличить количество трудоустроенных бывших заключенных за счет дополнительных усилий по их общественной реинтеграции. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times.

Кампании государственной тюремной службы по реинтеграции бывших заключенных в общественную жизнь стали "золотой возможностью" для предприятий, заявил Дэмиан Хайндс, министр по делам тюрем королевства. Они позволяют работодателям не только пополнить штат, но и помочь государству снизить количество повторных правонарушений. Усилия правительства в этой области способствовали резкому увеличению доли бывших заключенных, которые смогли найти работу в течение шести месяцев после освобождения. Этот показатель вырос с 14% в апреле 2021 года до более чем 30% в марте 2023 года.

Однако, как отмечает издание, в жизни бывших заключенных все еще существует множество проблем, которые мешают им найти стабильную работу. Они, в частности, связаны с поиском жилья. Тюремная служба в свою очередь заявила, что "инвестирует беспрецедентные суммы в образование, трудоустройство и другую поддержку" заключенных, а также финансирует создание специализированной службы, которая поможет правонарушителям приобрести необходимые для трудоустройства знания и навыки.

После того, как экономический курс правительства премьера Лиз Трасс (6 сентября - 25 октября 2022 года) привел Великобританию к рекордным темпам роста инфляции, проблема преступности стала все более актуальной для королевства. Осенью 2022 года курс фунта упал до исторического минимума, уровень жизни и доходов граждан страны также значительно сократились. Вместе с этим количество правонарушений начало расти все быстрее - особенно сильно увеличилось количество случаев мошенничества и преступлений среди несовершеннолетних.