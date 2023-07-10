Строительство блока № 4 АЭС "Эд-Дабаа" в Египте начнут в ноябре

Событие планируют приурочить ко Дню атомной энергетики, который отмечается в Египте 19 ноября

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Начало строительства энергоблока № 4 возводимой Росатомом в Египте АЭС "Эд-Дабаа" планируется в ноябре. Об этом в понедельник сообщила газета атомной отрасли "Страна Росатом" в Telegram-канале.

"Заливка первого бетона на блоке № 4 АЭС "Эд-Дабаа" ожидается в ноябре. Об этом заявил председатель Управления по атомным станциям Египта (NPPA) Амгед Аль-Вакиль", - пишет газета. Событие планируется приурочить ко Дню атомной энергетики, который отмечается в Египте 19 ноября.

Межправительственное соглашение о строительстве госкорпорацией "Росатом" первой египетской АЭС в составе четырех энергоблоков ВВЭР-1200 было подписано в ноябре 2015 года. АЭС, получившая название "Эд-Дабаа", сооружается на северном побережье страны в 3,5 км от Средиземного моря (в районе города Эль-Аламейн). Стоимость контракта - $30 млрд. Большая его часть будет профинансирована за счет российского кредита (25 млрд). Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контракт предусматривает сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. Разрешение на строительство первого энергоблока АЭС власти Египта выдали Росатому в июне 2022 года. Работы начались 20 июля 2022 года. В октябре было получено разрешение на строительство второго блока, работы по его возведению начались 19 ноября 2022 года. В марте 2023 года власти Египта дали разрешение на установку третьего блока. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.