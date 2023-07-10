Сейчас несколько команд компании сконцентрировались на другом проекте

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Группа МТС закрыла проект умной колонки "Марвин", который анонсировала в июне 2020 года. Сейчас несколько команд компании сконцентрировались на другом проекте, сообщили ТАСС в МТС.

"Проект "умная колонка Марвин", который был анонсирован в 2020 году, завершен. Сейчас мы работаем над абсолютно новым проектом, который объединяет сразу несколько команд, МТС Devices и умный дом, которые работают над устройствами, и МТС ИИ, которые работают над ПО, виртуальным ассистентом", - сказали в пресс-службе группы.

В 2020 году с "Марвином" МТС стала первой телеком-компанией, создавшей виртуального ассистента в умной колонке. Ранее о закрытии проекта сообщали "Ведомости". При этом приложения МТС "Марвин", через которое должна была работать колонка, нет в магазинах приложений AppStore и Play Market, пишет издание.