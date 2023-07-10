Azimut Hotels купил санатории Управделами президента Украины в Кисловодске и Ессентуках

Компания приобрела "Санаторий имени Семашко" и санаторий "Вернер", который прежде назывался "Украина"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Гостиничная сеть Azimut Hotels приобрела два санатория в регионе Кавказских Минеральных Вод - "Санаторий имени Семашко" в Кисловодске и его филиал - санаторий "Вернер" (прежде назывался "Украина") в Ессентуках, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Ранее лечебницы принадлежали Управделами президента Украины.

"К семье Azimut Hotels добавились два санатория, которые будут работать под брендом "РЖД-Здоровье" - это санаторий имени Семашко (Кисловодск) и санаторий "Украина" (Ессентуки) - переименован в санаторий "Вернер" (Ессентуки)", - сказал собеседник агентства.

Санаторий имени Семашко в Кисловодске открыли в 1922 году, он расположен в центре города, рассказали в пресс-службе компании. Он принадлежал Управлению делами президента Украины и был продан с аукциона, писал в мае 2023 года в своем Telegram-канале мэр Кисловодска Евгений Моисеев. Согласно данным "РТС-тендер", торги состоялись в марте 2023 года, комплекс из девяти зданий и право аренды участка получило ООО "Бэйгл" за 537,7 млн рублей.

Санаторий "Вернер" в Ессентуках открыли в 1973 году как филиал кисловодского учреждения и до последнего времени оставался в оперативном управлении украинского ГЛПУ "Санаторий имени Н. А. Семашко". Его территория занимает 5,5 га, на ней расположены прогулочные маршруты, бассейн и спортивно-оздоровительный комплекс, отметили в пресс-службе Azimut Hotels. Лечебницу в составе семи зданий продали в марте 2023 года за 372,8 млн рублей также ООО "Бэйгл".

Лечебницы отреставрируют

Azimut планирует до конца 2023 года обследовать техническое состояние санаториев и определить план и сроки их реновации, добавил представитель гостиничной сети. Оба учреждения не работают и туристов не принимают, следует из данных их официальных сайтов. Совокупно их фонд составляет 167 номеров.

"Вошедшие в сеть Azimut Hotels санатории являются очень известными объектами еще с советских времен, а санаторий имени Семашко считается вообще одним из самых знаковых объектов Кисловодска. Сейчас грустно видеть в какой упадок пришли эти когда-то успешные санатории, но уверен, что их присоединение к семье Azimut Hotels и последующее обновление КисЕлевск вдохнет в них новую жизнь и привлечет гостей", - процитировали в пресс-службе генерального директора гостиничной сети Максима Бродовского.

Azimut Hotels - российская гостиничная сеть, в которую входят 60 отелей и санаториев с общим фондом свыше 10 тыс. номеров в более 40 городах России. Сеть в 2004 году основал бизнесмен Александр Клячин, занимающий четвертое место в рейтинге журнала Forbes "королей" российской недвижимости по итогам 2023 года. Доход от аренды всей офисной, торговой, складской и гостиничной недвижимости его структур, по подсчетам издания, в 2022 году составил $430 млн.