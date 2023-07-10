Эксперт считает, что порядка 16% импорта Турции идет из РФ

Эрдем Аджай назвал Россию важным торговым партнером

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Россия является важным торговым партнером Турции, порядка 16% импорта республики идет из РФ. Об этом заявил в понедельник вице-президент турецко-российского делового совета при Совете внешнеэкономических связей Турции Эрдем Аджай на сессии в рамках выставки "Иннопром-2023".

"На данный момент примерно 16% от турецкого импорта идет из России, поэтому РФ является важнейшим торговым партнером", - сказал он. Аналитик отметил, что Турция много экспортирует в Россию. "Сейчас мы особенно промышленные товары экспортируем, поскольку санкции на нас всех действуют" - подчеркнул он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что большое количество турецких компаний, занимающихся промышленностью, автомобильным сектором, "стараются выработать синергию новых стратегий, чтобы нарастить партнерство с Россией".

Выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2023 году она открыта с 10 по 13 июля, ее главная тема - "Устойчивое производство: стратегии обновления". На площадке выставки также проходит VII российско-китайское Экспо, программа мероприятия посвящена актуальным направлениям сотрудничества между странами. В качестве страны-партнера выставки выступает Белоруссия.