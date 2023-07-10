X5 интересуется использованием биометрии при продаже алкоголя на кассах самообслуживания

Согласно заявлению "Центра биометрических технологий", это должно уменьшить очереди и разгрузить кассиров, при этом снять с покупателей необходимость носить с собой паспорт

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", направила в Минцифры РФ запрос для разъяснения использования биометрических данных при продаже алкоголя и табака на кассах самообслуживания (КСО). Об этом сообщил ТАСС директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Станислав Богданов.

"Мы направили в Минцифры запрос для разъяснения использования биометрических персональных данных для авторизации продажи алкоголя и табака на кассах самообслуживания", - сказал Богданов, слова которого привели в пресс-службе X5.

По его словам, основным преимуществом такого подхода для клиента станет отсутствие необходимости в дополнительном согласовании со стороны оператора КСО приобретения алкоголя и табака, что позволит существенно сократить время его покупки. Кроме того, это разгрузит оператора кассы самообслуживания.

"Рассчитываем, что указанный инновационный способ подтверждения возраста покупателя будет востребованным среди покупателей", - добавил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5.

В пресс-службе "Центра биометрических технологий", который является оператором "Единой биометрической системы", сообщили ТАСС, что ретейлеры рассматривают биометрию как способ подтверждения возраста покупателя. "Например, чтобы можно было оплачивать табак и алкоголь на кассах самообслуживания. Это должно уменьшить очереди и разгрузить кассиров, при этом снять с покупателей необходимость носить с собой паспорт", - добавили в пресс-службе.

В организации отметили, что законодательство уже позволяет это реализовать, поскольку использование биометрии "Единой биометрической системы" по закону приравнивается к предъявлению паспорта. "Этот же кейс бизнес может использовать в биоэквайринге, когда одновременно проходит и оплата по лицу, и подтверждение возраста", - добавили в "Центре биометрических технологий".

Закон "О единой биометрической системе" вступил в силу с 1 июня 2023 года. Согласно документу, все организации, собирающие биометрию в коммерческие биометрические системы, должны передать эти данные в единую систему, оператором которой выступает "Центр биометрических технологий".