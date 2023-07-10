Исследование показало, что почти половина таксистов не имеют специального полиса ОСАГО

Согласно результатам работы, это связано с его высокой стоимостью

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Только 56% водителей, которые занимаются пассажирскими перевозками, оформили специальный полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для такси. Большинство таксистов объясняют это высокой стоимостью полиса. Таковы результаты исследования страхования ответственности в отрасли такси, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР).

В исследовании отмечается, что остальные 44% водителей такси получили обычный ОСАГО для легкового автомобиля или вообще не оформляли его. При этом основным барьером для оформления специального полиса ОСАГО для такси является его высокая стоимость: чуть более половины респондентов (53%) без специального полиса ОСАГО для такси отказываются от его оформления из-за дороговизны. В среднем, стоимость специализированного ОСАГО для такси вдвое выше, чем у полиса для автомобилей, которые используются только в личных целях.

В то же время в отдельных регионах (в частности, в Москве) стоимость полиса ОСАГО для такси вместе с дополнительно навязанными услугами доходит до 120-130 тыс. рублей в год на одну машину. Кроме того, присутствует факт уклонения страховых компаний от оформления этого документа, несмотря на то, что в законе закреплен принцип всеобщности и обязательности ОСАГО.

Как отметил директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов, проблем с доступностью страхования быть не должно - водители такси, как и любые другие коммерческие перевозчики, должны иметь возможность беспрепятственно приобретать полисы ОСАГО. По его словам, Банк России готов принимать необходимые меры в случае жалоб на недоступность полисов по вине страховщиков.

Возможные решения

В качестве одного из решений проблемы недоступности ОСАГО для такси эксперты предлагают ввести комбинированное страхование. Такие схемы предполагают, что личные и коммерческие страховые полисы "переключаются" в момент, когда автомобиль начинает использоваться для личных либо для коммерческих целей соответственно. Как только поездка заказана и выполняется, предоставляется более высокий уровень страхового покрытия, что возможно отследить и внедрить благодаря данным, собираемым цифровыми платформами.

Запрос на гибридное страхование обусловлен преимущественно платформенным характером работы таксистов, в которой распространена частичная или временная занятость. Согласно исследованию ЦСР, 92% опрошенных водителей при оказании услуг такси использует цифровые платформы. При этом 43% водителей отмечают, что оказание услуг такси не является для них единственным источником дохода. Это отражается и на целях использования автомобиля: 71% водителей параллельно используют автомобиль и для работы в такси, и в личных целях. Для таких водителей экономически нецелесообразно приобретать годовой полис ОСАГО для такси по повышенным тарифам.

Эксперты ЦСР считают, что данная проблема могла бы быть решена через введение механизма гибридного страхования, когда наряду со стандартным полисом ОСАГО водители имели бы возможность заключения краткосрочных (месячных или однодневных) полисов ОСАГО для такси на время эксплуатации автомобиля в качестве такси. "Гибридное страхование является последним мировым трендом и активно реализуется страховыми компаниями в сотрудничестве с платформами в США, Канаде, Малайзии, Индии и других странах. В Калифорнии, к примеру, гибридное страхование закреплено на уровне закона", - отметила заместитель генерального директора, директор центра регуляторной политики ЦСР Екатерина Папченкова.