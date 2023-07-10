Служба занятости Москвы подписала соглашения о сотрудничестве с четырьмя новыми партнерами

В рамках партнерства компании предоставили около тысячи рабочих мест для представителей рабочих и инженерно-технических профессий, офисных сотрудников, специалистов в сфере финансов и торговли

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московская служба занятости подписала соглашения о сотрудничестве с четырьмя новыми работодателями из сферы строительства, телекоммуникаций, банковского сектора и торговли. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Москве служба занятости представила все сервисы для эффективного подбора персонала и трудоустройства на четырех городских площадках, а также в онлайн-формате. Мы объединили около 6 тысяч мотивированных кандидатов с различным образованием, опытом и квалификацией и более 150 надежных работодателей, которые предложили будущим сотрудникам не только конкурентную заработную плату, но и различные корпоративные привилегии. По итогам мероприятия служба занятости Москвы подписала соглашения о сотрудничестве с четырьмя новыми работодателями", - сказала Ракова.

По ее словам, в рамках партнерства компании предоставили около тысячи рабочих мест для представителей рабочих и инженерно-технических профессий, офисных сотрудников, специалистов в сфере финансов и торговли. Специалисты службы занятости Москвы уже погрузились в корпоративную культуру компаний и начали подбор кандидатов по рекрутинговым стандартам новых бизнес-партнеров.

Заммэра добавила, что партнерами стали технологичная российская компания в сфере строительства и оснащения объектов коммерческой недвижимости Pridex, один из крупнейших частных банков Совкомбанк, телекоммуникационная компания "Мегафон" и сеть магазинов повседневной одежды Tom Tailor. Новые партнеры службы занятости предлагают позиции не только для опытных, но и начинающих специалистов - студентов, выпускников колледжей и вузов. Есть предложения о работе и для соискателей с инвалидностью.

"Всего на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Москве горожанам были доступны 18 тыс. рабочих мест с заработной платой до 200 тыс. рублей. <…> Почти 900 кандидатов пригласили на второй этап собеседования, а некоторые соискатели прямо на ярмарке получили предложение о работе и сейчас находятся в процессе трудоустройства. В течение одного дня соискатели прошли комплексную профориентацию, посетили более 65 тренингов и деловых игр по развитию гибких навыков от карьерных экспертов, а также презентации ведущих столичных компаний", - уточнила Ракова.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел на базе центров занятости "Моя работа" и "Моя карьера", учебного центра "Профессионал" и Российского технологического университета МИРЭА. Мероприятия флагманского центра "Моя работа" для начинающих предпринимателей на улице Шаболовка проходили в удобном онлайн-формате.