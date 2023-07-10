Минпромторг сообщил о создании полигона для тестирования "умного" транспорта к 2025 году

По словам замглавы ведомства Альберта Каримова, разработкой занимается ФГУП "Нами"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. ФГУП "Нами" создаст полигон тестирования технологий автономности для автомобильной техники к 2025 году. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов в рамках конференции "Иннопром-2023".

"ФГУП "Нами" также разрабатывается на сегодняшний день полигон технологий автономности для автомобильной техники. <…> Мы рассчитываем, что к 2025 году этот полигон запустится. Его основной задачей будет как раз апробирование всех технологий беспилотного движения, стандартизация. В дальнейшем, чтобы можно было сертифицировать на соответствие. Это создать необходимую нормативную базу", - сказал он.

На текущий момент уже реализуется первый этап проекта. На его создание направлено, в том числе госфинансирование в размере 4,5 млрд рублей, добавил Каримов.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак сообщал, что полигон для тестирования "умного" электротранспорта и систем автоматического пилотирования трамваев планируют создать на базе петербургского "Горэлектротранспорта". Его функционал будет заключаться в проверке "умных" трамваев с системами помощи водителям в принятии решений, обучении самих водителей, обкатке нового подвижного состава для дальнейшей работы с пассажирами.