Акции Polymetal на Мосбирже росли более чем на 3%

Котировки пошли вверх на фоне подтверждения Polymetal планов по завершению перерегистрации в Казахстан

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Акции Polymetal в ходе торгов на Московской бирже росли на 3,46%, до 577,4 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:13 мск. Котировки пошли вверх на фоне подтверждения Polymetal планов по завершению перерегистрации в Казахстан.

По данным на 10:20 мск, акции компании торговались на уровне 574,2 рубля за бумагу (+2,88%).

Ранее Polymetal подтвердила, что перерегистрация компании с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане завершится не раньше недели, начинающейся 31 июля 2023 года.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.