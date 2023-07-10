TotalEnergies и SOCAR начали добычу газа на месторождении Абшерон в Азербайджане

Как указывается в коммюнике французской компании, стороны планируют добывать 4 млн куб. м газа

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Французская энергетическая компания TotalEnergies и государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR начали добычу газа в рамках первой фазы совместной разработки газоконденсатного месторождения Абшерон в Каспийском море. Об этом говорится в коммюнике французской компании, опубликованном в понедельник.

"TotalEnergies с партнером SOCAR объявили о начале первой фазы совместной разработки газоконденсатного месторождения Абшерон в Каспийском море примерно в 100 км к юго-востоку от Баку", - отмечается в тексте.

Как указывается в коммюнике, стороны планируют добывать 4 млн куб. м газа, который будет продаваться на внутреннем рынке Азербайджана. "Разработка месторождения Абшерон предоставляет дополнительные объемы газа для удовлетворения растущего спроса", - сообщила компания.

TotalEnergies и SOCAR владеют равными долями в проекте - 50%, которые управляются совместным предприятием JOCAP.

Как напоминает TotalEnergies, она работает в Азербайджане с 1996 года.