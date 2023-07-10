Зеленые облигации Москвы для населения раскупили за пять недель

Вырученные от размещения ценных бумаг средства направляются на финансирование городских экологических программ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Жители Москвы и других регионов приобрели 100% выпущенных зеленых облигаций для населения за пять недель, привлеченные средства будут направлены на покупку около 50 электробусов отечественного производства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений в понедельник.

"Размещение ценных бумаг началось 30 мая на платформе "Финуслуги" Московской биржи. Выпуск был полностью выкуплен менее чем за полтора месяца вместо планового периода размещения в шесть месяцев. Высокий спрос населения продемонстрировал востребованность зеленых облигаций и заинтересованность людей в участии в развитии города. Почти 70% облигаций приобрели жители Москвы и Московской области", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что зеленые облигации защищены от рыночных рисков, поскольку не обращаются на бирже. Купить их могли только физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. Вырученные от размещения зеленых облигаций для населения средства направляются на финансирование городских экологических программ: замена одного автобуса на электробус последнего поколения приводит к снижению выбросов загрязняющих веществ на 172-233 кг в год и парниковых газов на 49,4 тонны в год.

Объем выпуска составил 2 млрд рублей по номинальной стоимости. Ставка купонного дохода по облигациям - 8,5% годовых. Купонный доход выплачивается ежеквартально. Первую выплату инвесторы получат 29 августа 2023 года. Срок обращения ценных бумаг - два года с датой погашения 27 мая 2025 года.