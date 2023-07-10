Посол Украины сообщил о заинтересованности Киева в скоростных поездов "синкансэн"

Сергей Корсунский считает, что создание на Украине сети японских скоростных железнодорожных дорог "синкансэн" позволило бы добираться из Киева до любого города в стране за два-три часа

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Киев заинтересован в японских технологиях скоростных поездов "синкансэн" и не исключает, что они в будущем могут быть предоставлены Японией в рамках восстановления Украины. Об этом в понедельник заявил посол Украины в Токио Сергей Корсунский, выступая в клубе иностранных журналистов в Токио.

"Япония могла бы сыграть роль в больших инфраструктурных проектах. С нашей точки зрения, одним из очень интересных проектов мог бы стать "синкансэн", - отметил он, подчеркнув в то же время, что на данный момент в этой связи никаких решений принято не было. Корсунский рассказал, что в рамках встречи министров Группы семи (G7) по вопросам устойчивого городского развития, которая на минувших выходных прошла в японском городе Такамацу, министр инфраструктуры и вице-министр Украины Александр Кубраков по видеосвязи обсудил с японскими коллегами, "что Япония могла бы сделать в фазе восстановления" Украины.

Глава украинской дипломатической миссии в Японии выразил мнение, что создание на Украине сети японских скоростных железнодорожных дорог "синкансэн" позволило бы добираться из Киева до любого города в стране за два-три часа. Корсунский высоко оценил японский профессионализм в деле восстановления пострадавших регионов и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между Украиной и Японией в этом направлении.

Сергей Корсунский также отметил, что Украина с пониманием относится к тому, что Япония не предоставляет украинской стороне летальные вооружения.

В прошлом месяце Япония и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в области восстановления украинской инфраструктуры, в том числе с использованием опыта японских специалистов, приобретенного ими после землетрясения и цунами 2011 года. Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на общую сумму в $7,6 млрд.