"Технополис Москва" стал лидером по трем показателям в рейтинге особых экономических зон

ОЭЗ заняла первое место по количеству созданных рабочих мест, ее эффективность оценили в 100%, а также отметили объем уплаченных в государственный бюджет налогов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Особая экономическая зона "Технополис Москва" признана лидером по трем показателям в рейтинге ОЭЗ России за 2022 год. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Готовая современная инфраструктура, комфортная общественная среда, кластерный подход к развитию высокотехнологичной промышленности <...> - все это обеспечивает успех столичной ОЭЗ. По результатам отчета Минэкономразвития России о работе особых экономических зон страны, эффективность ОЭЗ "Технополис Москва" оценивается в 100%. Также особая экономическая зона столицы занимает первое место по количеству созданных рабочих мест - сегодня их 2095. Еще один показатель - объем уплаченных в государственный бюджет налогов, который превышает 10,1 млрд рублей", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Кроме того, как отмечается в отчете Минэкономразвития России, в 2022 году столичная ОЭЗ заняла одну из лидерских позиций по объему осуществленных инвестиций, который составил 31,8 млрд рублей.

"Наибольшее количество рабочих мест - около 1,2 тыс. - в столичной особой экономической зоне открыто на предприятиях кластера фотоники и микроэлектроники. Это одно из самых перспективных и ключевых направлений в отечественной экономике", - приводятся в тексте слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.