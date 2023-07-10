10 июля, 07:55,
обновлено 10 июля, 08:23

Турция намерена развивать взаимодействие с Россией в газовой сфере

Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар отметил, что Россия всегда выполняла свою роль надежного поставщика даже в кризисные времена

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Турция намерена продолжать развивать взаимодействие с РФ в газовой сфере, но хочет заниматься и развитием иных проектов в сфере поставок газа. Об этом заявил в понедельник глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар.

"Мы сотрудничаем с Россией в энергетике много лет. РФ всегда была важным поставщиком для Турции, она выполняла свою роль надежного поставщика даже в кризисные времена. У нас не было дефицита газа [из РФ]. <...> У нас создана важная энергетическая инфраструктура, в том числе СПГ. Около 10% СПГ на наш рынок поставляется американскими компаниями. Есть разные альтернативы [для поставок газа]. Мы хотим развивать их тоже", - цитирует министра телеканал Haberturk. 

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