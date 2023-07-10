Первая партия экспортных товаров из России прибыла в Пакистан через КПП "Торхам"

По данным посольства РФ в Исламабаде, к маю 2023 года товарооборот между двумя странами увеличился почти на 50% и превысил $760 млн

ИСЛАМАБАД, 10 июля. /ТАСС/. Первая партия товаров из России доставлена в Пакистан через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Торхам" на пакистано-афганской границе. Прибыли два большегрузных грузовика с партией бобовых, пряжи и другими товарами, сообщает в понедельник газета The Express Tribune.

Как заявил изданию пакистанский федеральный министр связи Маулана Асад Махмуд, партия пришла в конце прошлой недели. Прибытие этих грузов знаменует начало поставок российского экспорта автотранспортом в Пакистан через сухопутную границу страны, отметил глава ведомства.

"Вслед за поставкой нефти из РФ в Пакистан начинает поступать больше российских товаров. Торговля Пакистана с Россией будет способствовать экономическому прогрессу двух стран. Пакистан готов экспортировать в Россию 26 видов товаров, включая сухофрукты, одежду, хирургические инструменты и сельскохозяйственную продукцию", - сказал министр.

Доставка грузов из России в Пакистан через КПП "Торхам" началась в соответствии с двусторонним соглашением, подписанным в ноябре 2022 года в ходе визита Махмуда в Москву. Поставки осуществляются в соответствии с Конвенцией о международных транспортных маршрутах, предусматривающей беспрепятственную доставку грузов автотранспортом между странами.

Посольство России в Исламабаде подтвердило прибытие в Пакистан партии российских товаров. По его данным, к маю 2023 года товарооборот между двумя странами увеличился почти на 50% и превысил $760 млн. Россия поставит в Пакистан 11 видов товаров, в том числе пшеницу, чечевицу, пряжу и нефтепродукты.

В июне Россия впервые отправила в Пакистан две партии нефти, составившие 100 тыс. метрических тонн, с оплатой в китайских юанях. Пакистан рассчитывает, что импорт из России позволит в будущем удовлетворить до 35% его потребностей в нефти.