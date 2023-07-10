Специалисты Роскомнадзора отразили девять DDoS-атак на системы защищаемых субъектов в июне

По информации ведомства, также выявили и устранили 754 нарушения маршрутизации трафика, заблокировали 288 фишинговых ресурсов и 12 сайтов, на которых распространялось вредоносное ПО

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в июне отразили девять DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале Роскомнадзора.

"В июне 2023 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отразили 9 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, было выявлено и устранено 754 нарушения маршрутизации трафика, заблокировано 288 фишинговых ресурсов и 12 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение.