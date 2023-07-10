10 июля, 08:19
"Иннопром"

Казахстан и Россия намерены увеличить число инвестиционных проектов вдвое

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев сообщил, что у стран 125 проектов на сумму около $33 млрд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Казахстан и РФ намерены увеличить в 2024 году число совместных инвестиционных проектов вдвое - до 250. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев.

По его информации, на данный момент у Казахстана и России 125 проектов на сумму около $33 млрд. "В следующем году для себя задачу ставим, что доведем [число совместных проектов] до 250, то есть увеличение в два раза", - сказал он в ходе сессии "Промышленная кооперация государств - членов ШОС в эпоху глобальных вызовов" на выставке "Иннопром-2023". 

Теги:
КазахстанРоссия"Иннопром"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация