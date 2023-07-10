Казахстан и Россия намерены увеличить число инвестиционных проектов вдвое

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев сообщил, что у стран 125 проектов на сумму около $33 млрд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Казахстан и РФ намерены увеличить в 2024 году число совместных инвестиционных проектов вдвое - до 250. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев.

По его информации, на данный момент у Казахстана и России 125 проектов на сумму около $33 млрд. "В следующем году для себя задачу ставим, что доведем [число совместных проектов] до 250, то есть увеличение в два раза", - сказал он в ходе сессии "Промышленная кооперация государств - членов ШОС в эпоху глобальных вызовов" на выставке "Иннопром-2023".