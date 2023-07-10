Их получили 59 тыс. человек

ТАСС, 10 июля. В Белгородской области завершили выплаты по 10 тыс. рублей жителям приграничных территорий, зарегистрированным в 15 населенных пунктах с введенным режимом чрезвычайной ситуации, рассказала на еженедельном оперативном совещании в понедельник министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова.

"На сегодняшний день выплаты, касающиеся 10 тыс. [рублей] практически завершены, [их получили] 59 тыс. человек. А по 50 тыс. [рублей получили] - 52 тыс. [человек]", - сказала она.

Ранее сообщалось, что право на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей имеют жители 15 населенных пунктов Белгородской области, в которых ввели режим чрезвычайной ситуации.

Батанова добавила, что в регионе продолжаются выплаты по 50 тыс. рублей, на текущей неделе планируется их также произвести в полном объеме. Она предположила, что отмеченный в регионе за неделю рост обращений в органы власти на 28% может быть связан с проведением выплат тем жителям приграничных районов, которые проживают в населенных пунктах без регистрации. Губернатор региона Вячеслав Гладков добавил, что перечисления средств такой категории жителей должны начать в Белгородской области не позднее четверга, а по тем заявлениям, по которым власти не увидели доказательств проживания в регионе - выплаты производиться не будут.