Reuters: страны мира репатриируют золото из-за рубежа после блокировки Западом ЗВР России

По данным исследования Invesco, по сравнению с 2020 годом доля центробанков, предпочитающих хранить золотовалютные активы в своей национальной юрисдикции, увеличилась с 50% до 68%

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Все больше центробанков стран мира возвращают домой золото, хранившееся ранее в зарубежных банках, чтобы избежать сценариев блокировки золотовалютных резервов странами Запада, как это случилось с Россией после начала ее спецоперации на Украине. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой попавшее в его распоряжение исследование американской инвесткомпании Invesco.

"В прошлом году [в среде управляющих центральных банков] звучало, как мантра: если это мое золото, то я хочу, чтобы оно было в моей стране", - приводит агентство слова представителя компании Рода Рингроу. В банковской отрасли "широкое распространение" получила практика "переноса золотых активов из банков зарубежных стран домой", чтобы использовать их в качестве "тихой гавани" - так в экономике называют активы с низкой степенью риска. По сравнению с 2020 годом доля центральных банков, предпочитающих хранить золотовалютные активы в своей национальной юрисдикции, "увеличилась с 50 до 68%".

Основной причиной такого развития событий эксперты компании называют "рост геополитических рисков". Центральные банки "возвращают золото, чтобы обезопасить себя от санкций, подобных тем, которые западные страны ввели против России". Как уточняется в отчете компании, "существенная доля" руководителей центробанков оказалась "обеспокоена этим прецедентом".

В опросе Invesco приняли участие представители 85 суверенных фондов и 57 центральных банков мира. Он проводится ежегодно.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении СВО на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. В частности, было объявлено о санкциях в отношении ЦБ РФ. Всего западными странами было заморожено около половины золотовалютных резервов России, общая стоимость которых составляет около $640 млрд, отмечает агентство.