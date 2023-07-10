Комитет Думы одобрил ко II чтению проект, регулирующий деятельность гаражных объединений

Обновленная редакция законопроекта, в частности, содержит определение "территории гаражного назначения", а также в документе изменилось определение понятия "гараж"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал в понедельник палате парламента принять во втором чтении законопроект о гаражных объединениях, регулирующий их деятельность.

Документ внесен в Госдуму 15 июня 2021 года главой комитета Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком и принят в первом чтении 28 июня 2022 года. В изначальной версии законопроекта вводились понятия "гаражный комплекс", "гараж" и "место хранения транспортного средства", а также закреплялись положения о доле каждого собственника в праве собственности на общее имущество. Также законопроект определял порядок создания гаражного кооператива и гаражного товарищества, их реорганизации и ликвидации, структуру органов управления этих объединений, порядок их избрания и ответственность за принятие решений.

Содержание поправок

Обновленная редакция законопроекта, которую комитет рекомендовал принять во втором чтении, содержит определение "территории гаражного назначения". Это территория, в границах которой расположены земельные участки с гаражами, которые граждане используют для собственных нужд, и (или) земельные участки, предоставленные или иным образом выделенные, приобретенные для размещения гаражей, а также земельные участки общего назначения.

Изменилось определение понятия "гараж". В первом чтении гаражом считалось помещение, имеющее полное или неполное ограждение, находящееся на земельном участке либо в здании (сооружении), предназначенное для обеспечения стоянки и хранения одного или нескольких транспортных средств. Согласно тексту второго чтения, под гаражом понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств. Гаражи могут иметь подвальное помещение и не более двух наземных этажей. Указано, что гаражи, расположенные в границах территории гаражного назначения, могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации, либо быть отдельно стоящими объектами капитального строительства.

Положения законопроекта не будут распространяться, в частности, на отношения, связанные с использованием гражданами и юрлицами объектов, предназначенных для хранения техники и оборудования, необходимых для обеспечения деятельности госорганов. Также они не коснутся объектов, предназначенных для хранения транспорта в многоквартирном доме либо расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и объектов для хранения транспорта, которые не являются объектами капитального строительства.

Законопроект также содержит положения об общем имуществе в границах территорий гаражного назначения, общем имуществе собственников машиномест и нежилых помещений в гаражном комплексе и управлении таким имуществом.