"Металлоинвест" подтвердил исключение его структур из учредителей ТМЗ

Согласно решению суда, Ташкентский металлургический завод по итогам 2022 года понес убытки в размере 316,8 млрд сумов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Металлоинвесту" известно об изменениях в составе участников Ташкентского металлургического завода (ТМЗ) по решению Верховного суда Узбекистана, сообщил ТАСС представитель компании.

Верховный суд Узбекистана исключил из учредителей Ташкентского металлургического завода компании, связанной с "Металлоинвестом" (входит в USM, одним из акционеров холдинга является Алишер Усманов) Metalloinvest Holding (Cyprus) Limited и кипрской компании Miramonte Investments Limited, владеющих совместно контрольным пакетом активов завода. Согласно решению суда, Ташкентский металлургический завод по итогам 2022 года понес убытки в размере 316,8 млрд сумов.

Как говорится в решении суда, для оздоровления финансового состояния заводу необходимо провести собрание акционеров, однако компании отказываются участвовать в деятельности завода, в том числе принимать участие в общих собраниях участников общества. Исходя из того, что Metalloinvest Holding (Cyprus) Limited и Miramonte Investments Limited владеют контрольным пакетом доли в активах завода, а решения должны приниматься большинством голосов, их неучастие на общем собрании приводит к отсутствию кворума для проведения собрания и, соответственно, невозможности принятия решения по повестке дня собрания. "Из изложенного следует, что бездействие ответчиков делает невозможным принятие важнейших для общества решений по вопросам финансового оздоровления, что в свою очередь делает невозможным исполнение со стороны общества обязательств перед кредиторами и практически делает невозможной деятельность общества", - говорится в решении суда. Решение вступило в силу 22 июня.

Представитель "Металлоинвеста" сообщил ТАСС, что компании известно об изменениях в составе участников ТМЗ.

7 июля Ташкентский металлургический завод сообщил, что изменения в составе участников компании никак не сказываются на стабильности производства и способности своевременно выполнять обязательства перед кредиторами, а выход ТМЗ на прибыль планируется с 2026 года, "в соответствии с утвержденным планом".

"Металлоинвест" является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ.