10 июля, 09:22

Эксперт: частные сети станут драйвером развития сетей в РФ на отечественном оборудовании

Руководитель службы по работе с федеральными госструктурами "Билайна" Алексей Кузнецов отметил, что в добывающей промышленности частные сети "уже на пике"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Драйвером для дальнейшего развития сетей в России на отечественном оборудовании будут являться частные сети. Такое мнение в ходе конференции "Иннопром-2023" выразил руководитель службы по работе с федеральными госструктурами сотового оператора "Билайн" Алексей Кузнецов.

"Драйвером для развития сетей на отечественных решениях будут являться именно частные сети. Частные сети и как мы сейчас видим уже в добывающей промышленности они уже прям на пике, я считаю, это уже такой отработанный кейс", - сказал Кузнецов.

По его мнению, следующим направлением, в котором будет сделан шаг по развитию частных сетей станет промышленность. Кузнецов заметил, что спрос на промышленные частные сети уже сформирован, но отсутствие отечественных решений - это то, что сейчас тормозит развитие сетей. 

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