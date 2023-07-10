В Ульяновске намерены создать производство полного цикла автомобиля Sollers Argo

Реализовать проект планируют в 2023-2025 годы

ТАСС, 10 июля. ПАО "Соллерс" создаст в Ульяновске производство полного цикла легкового коммерческого автомобиля Sollers Argo, а также новых моделей коммерческих автомобилей под брендом Sollers на территории региона в период 2023-2025 годов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник компанией.

"В рамках подписанного соглашения компания "Соллерс" принимает на себя обязательства по созданию производства полного цикла легкового коммерческого автомобиля Sollers Argo, а также новых моделей коммерческих автомобилей под брендом Sollers на территории региона в период 2023-2025 годы", - отмечается в сообщении.

По информации компании, общий объем инвестиций в проект составит не менее 3 млрд рублей. При реализации проекта планируется создать порядка 500 новых рабочих мест.

Соответствующее соглашение подписали 10 июля на форуме "Иннопром". Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО "Соллерс" Николай Соболев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Договоренности также предусматривают создание в Ульяновской области новых мощностей по производству высокотехнологичных автокомпонентов.

Новая скорая помощь

Также успешно прошел все испытания и готов к поставке в медучреждения страны автомобиль скорой помощи на базе "Соллерс Атлант", сообщил глава Ульяновской области.

"Ульяновская компания "Автодом" оснащает спецавтомобили необходимым отечественным медицинским оборудованием", - отмеи он.

Губернатор отметил, что промышленная кооперация с этого года выстроена между ульяновской компанией "Автодом" и предприятием "Соллерс Атлант" в Елабуге. Новый спецавтомобиль призван заменить скорую помощь на базе Ford Transit.

"Если сравнивать с ушедшим аналогом, у отечественной машины скорой помощи на базе "Соллерс Атлант" двигатель стал мощнее, а салон больше по габаритам", - пояснил Русских.

По его мнению, проект позволит предприятию "Автодом" расширить линейку спецавтомобилей и получить больше заказов со всей России. "Это необходимо для стабильной работы предприятия. Новое направление кооперации позволит придать новый импульс развитию промышленности в Ульяновской области", - уточнил губернатор.

"Соллерс" — собственник Ульяновского автомобильного завода, в стабильной работе которого регион очень заинтересован. Новое производство имеет большое значение как для дальнейшего развития УАЗа, так и для экономики региона в целом, поэтому будем сопровождать проект на всех этапах реализации", - написал Русских в своем Telegram-канале по итогам подписания соглашения.