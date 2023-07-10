АЖД организовала трансфер для пассажиров поездов, следующих из Сухума в Москву и Петербург

Специалисты Абхазской железной дороги занимаются ремонтом пострадавших от наводнения участков путей

СУХУМ, 10 июля. /ТАСС/. РУП "Абхазская железная дорога" (АЖД) организовала трансфер для пассажиров, следующих из Сухума в Москву и Санкт-Петербург, доставляя их до станции Цандрипш близ абхазо-российской границы, а также развозит прибывающих в Абхазию пассажиров от станции Цандрипш до Сухума. Об этом ТАСС рассказал гендиректор АЖД Арсоу Читанава.

"Трансфер организован для пассажиров поездов, следующих из Абхазии в РФ и обратно. Мы перевозим их на автобусах бесплатно. С утра понедельника 700 человек перевезли со станции Цандрипш до Сухума и в обратном направлении около 500 человек", - сказал Читанава.

Он сообщил, что специалисты АЖД занимаются ремонтом пострадавших от наводнения участков железной дороги, чтобы в кратчайшие сроки восстановить железнодорожное сообщение. По его оценке, работы займут около двух дней.

"Работы сложные в двух местах - на перегоне "Бзыбь-Гагра", и на самой станции [Гагра]. В одном месте подмыло 200 м пути. Работает техника, экскаваторы, машины, трактора, люди. АЖД справляется своими силами", - отметил глава предприятия.

Ранее сообщалось о том, что в результате воскресной стихии повреждена железная дорога в Гагрском районе, в связи с чем пассажирские поезда, следующие из РФ в Сухум, останавливаются на станции Цандрипш.