Сеул заявил, что поддерживает усилия по стабилизации рынка зерна

По данным МИД Южной Кореи, страна надеется, что черноморская зерновая инициатива способствует стабильности цен и поставок продовольствия

СЕУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Республики Корея поддерживает сотрудничество, направленное на стабилизацию цен на международном рынке зерна. Так Министерство иностранных дел Республики Корея ответило на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать позицию Сеула по продлению зерновой сделки.

"Республика Корея поддерживает сотрудничество, направленное на стабилизацию международного рынка зерна, и надеется, что черноморская зерновая инициатива способствует стабильности цен и поставок продовольствия", - указали в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.

Осенью 2022 года южнокорейская компания POSCO International, комментируя отправку судна с 61 тыс. тонн кукурузы в Южную Корею, заявила, что поставка внесет вклад в обеспечение продовольственной безопасности и стабилизацию цен в стране. У компании есть экспортный терминал в Николаеве. Этот объект не пострадал в ходе специальной военной операции на Украине, подчеркивали в компании.

В феврале 2023 года POSCO International повторила, что продолжает "частичную работу" терминала, чтобы иметь возможность помочь стране в "обеспечении продовольственной безопасности в случае кризиса на международном рынке зерна". Терминал приостановил работу в начале СВО, но возобновил ее по "настоянию обеспокоенных клиентов" в мае 2022 года, добавили в компании.

По информации POSCO International, ее терминал - единственный инвестиционный проект в собственности южнокорейских компаний на Украине.

О зерновой сделке

В июле 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений из украинских портов на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. Он касается гарантий выполнения требований РФ об экспорте сельхозпродукции и удобрений, переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.