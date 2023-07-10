Глава "Автоваза" заявил, что рост курса доллара может отразиться на ценах автомобилей Lada

По словам Максима Соколова, это может произойти в ближайшие месяцы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Рост курса доллара по отношению к рублю может отразиться на ценах автомобилей Lada в ближайшие месяцы. Об этом журналистам сообщил глава "Автоваза" Максим Соколов в кулуарах выставки "Иннопром-2023".

"В ценах это [рост курса доллара] может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам", - сказал он.

Соколов отметил, что рост доллара по отношению к рублю в той или иной степени влияет на отпускные цены поставщиков комплектующих для автомобилей Lada.

"Мы будем стараться минимизировать этот процесс. Но опять же многое будет зависеть от реальной ценовой политики наших поставщиков", - сказал глава компании.

Стоимость Lada X-Cross 5

По словам Соколова, курс вырос за последние два месяца на 15-20%, что не может не повлиять на стоимость импортируемых машинокомплектов. Это, в свою очередь, может отразиться и на окончательной рекомендованной цене на автомобили для дилерских центров.

"На момент запуска этого производства [автомобиля Lada X-Cross 5] - начало июня месяца - это, действительно, был ориентир. Сейчас мы резервируем за собой право пересмотреть эти цены в зависимости от волатильности российской валюты", - сказал он, добавив, что финальное решение по стоимости автомобиля будет принято ближе к дате продаж.

17 июня "Автоваз" перезапустил производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в партнерстве с китайским производителем. Первой моделью стал кроссовер Lada Х-Cross 5. Тогда Соколов заявлял, что цена нового автомобиля составит до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации.