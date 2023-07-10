Соцсеть Yappy расширит программу монетизации для авторов

Число пользователей, которые смогут заработать на своих роликах в рамках "Марафона контента", составит более 200 человек

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Платформа вертикальных видео Yappy (входит в "Газпром-медиа холдинг") с 11 июля расширяет программу монетизации для авторов. Число тех, кто сможет заработать на роликах, увеличится в два раза, сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети. Изменится и система распределения мест в рейтинге, определяющем выплаты.

"С 11 июля приложение вертикальных видео Yappy предлагает авторам расширенную программу монетизации. Теперь количество пользователей, которые могут заработать на своих роликах в рамках "Марафона контента", увеличится в два раза и составит более 200 человек", - сказали в пресс-службе Yappy.

Также меняется система распределения мест в рейтинге, который определяет, кому из авторов доступны выплаты. Авторы, сопоставимые по просмотрам и вовлеченной аудитории, будут конкурировать за участие в программе монетизации.

В Yappy действует программа монетизации "Марафон контента" продолжительностью в две недели. Ее запустили в апреле, в ней приняли участие более 60 тыс. пользователей, общая сумма выплат менее чем за четыре месяца составила 16,7 млн рублей.