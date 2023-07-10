10 июля, 09:01,
обновлено 10 июля, 09:05

"Автоваз" ожидает роста продаж Lada в РФ в июле до 30 тыс.

По сравнению с июлем 2022 года показатель может вырасти почти в 3 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Продажи "Автоваза" в России в июле 2023 года могут вырасти до 30 тыс. авто. Об этом журналистам сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах выставки "Иннопром-2023".

По сравнению с июлем 2022 года показатель может вырасти почти в 3 раза, по сравнению с июнем - на 8%.

"Мы планируем выйти и таким разгоночным темпом, уже с учетом продаж Vesta, вплотную подойти к планке 30 тыс. автомобилей [в июле]", - сказал он.

По данным АЕБ, продажи "Автоваза" за июль 2022 года составили 10,3 тыс. авто, в июне 2023 года компания увеличила продажи в 3,7 раза по сравнению с показателем за июнь 2022 года, до 27,8 тыс. авто. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация