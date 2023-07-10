Совет директоров "Полюса" одобрил выкуп до 29,99% капитала по 14,2 тыс. рублей за акцию

Максимальное количество акций, которое может быть приобретено - 29,99% всех размещенных бумаг

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Полюса" одобрил программу обратного выкупа акций (buyback) компании по цене 14,2 тыс. рублей за акцию в размере до 40 802 741 обыкновенных акций, говорится в сообщении компании.

"Цена приобретения акций в рамках программы приобретения составляет 14 200 рублей за одну акцию, что представляет премию к цене на конец операционного дня 7 июля 2023 года в размере приблизительно 32,56% по отношению к цене закрытия торгов акциями на Московской бирже 7 июля 2023 года, и подлежит уплате в рублях в порядке и на условиях, предусмотренных программой приобретения", - сообщила компания.

Максимальное количество акций, которое может быть приобретено - 29,99% всех размещенных бумаг.

По подсчетам ТАСС, исходя из представленных компанией планов, "Полюс" может потратить на программу 579,4 млрд рублей.

Компания сообщила, что программа обратного выкупа будет осуществляться дочерним обществом "Полюса" - "Полюс Красноярск". Для финансирования программы будут использованы как собственные средства на балансе "Полюс Красноярск", так и привлеченные заемные средства.

О сроках программы

В сообщении отмечается, что владельцы акций вправе подавать заявки на продажу акций в отношении любого количества, принадлежащих им на конец операционного дня 7 июля. Подача заявок на продажу акций в соответствии с программой приобретения начинается в 14:00 мск 10 июля 2023 года и завершается в 17:00 мск 9 августа.

"Ожидается, что приобретенные акции будут использованы для финансовых и коммерческих целей "Полюса" и его дочерних обществ, в качестве встречного предоставления для потенциальных сделок слияний и приобретений, в рамках возможных размещений на рынке капитала, в рамках финансирования долгосрочных проектов развития с привлечением потенциальных инвесторов и для других корпоративных целей", - сообщила компания.

19 мая санкции против "Полюса" ввели Великобритания и Австралия, затем Минфин США включил в санкционный список компанию, все ее дочерние предприятия, а также генерального директора Алексея Востокова.

О компании

"Полюс" занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Основные акционеры "Полюса" - МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35% и группа "Акрополь" (доля 29,99%), бенефициаром которой является Ахмет Паланкоев. Еще 22,5% акций находятся в свободном обращении.