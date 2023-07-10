Шохин: компании России должны иметь возможность не публиковать отчетность на фоне санкций

По словам главы РСПП, в противном случае они могут выбрать делистинг и уход с публичных площадок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает, что компании РФ должны иметь возможность не публиковать финансовую отчетность и после отмены 1 июля моратория на это. В противном случае они могут выбрать делистинг и уход с публичных площадок, сообщил глава РСПП Александр Шохин.

"Многие российские компании считают, что они по-прежнему находятся в зоне риска, потому что те основания, которые приведены в постановлении правительства от 4 июля, на них не распространяются. Поэтому было бы правильно на самом деле ввести такой режим, скажем так, разрешительный. Компании, которые могут попасть под санкции, должны иметь право обращаться в правительство, а лучше в правительственную комиссию по иностранным инвестициям с обоснованием того, почему они не могут публиковать отчетность. Иначе мы столкнемся с тем, что они начнут уходить с публичных площадок и осуществлять делистинг. Это связано с последним пакетом санкций ЕС, июньским, который гласит, что практически любая компания, любое физлицо, занятое в отраслях экономики, которые приносят хороший доход бюджету, может оказаться под санкциями", - ответил он на вопрос ТАСС в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2023".

Мораторий на публикацию финансовой отчетности для компаний - эмитентов ценных бумаг закончился 1 июля. Изначально такой мораторий ввели в марте 2022 года, чтобы защитить участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств.