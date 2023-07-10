Почти 21 млрд рублей в виде займов получили предприятия в Подмосковье от ФРП РФ

В частности, при поддержке федерального фонда компания "Инноформула" запустила импортозамещающее производство специальных труб из хлорированного поливинилхлорида в Ступинском городском округе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП РФ) с начала текущего года профинансировал семь инвестиционных промышленных проектов подмосковных предприятий на общую сумму почти 21 млрд рублей, сообщила в понедельник ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Реализующие проект предприятия могут рассчитывать на региональную и федеральную поддержку, в том числе в формате льготных займов. Они предоставляются ФРП РФ, региональным ФРП или же в рамках совместных программ, когда заем финансируется сразу двумя фондами. Только федеральных займов с начала года подмосковными компаниями было получено почти на 21 млрд рублей. С учетом займов, выданных региональным ФРП, сумма увеличивается еще на 395 млн рублей", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона отметили, что при получении федерального займа информационное сопровождение компаниям оказывают специалисты регионального фонда развития промышленности. Предприятие в зависимости от целей займа и реализуемого проекта может получить от 5 млн до 5 млрд рублей в ФРП РФ под 1% и 3% годовых. Средства идут на реализацию инвестпроекта, который реализуется предприятием за счет собственных и заемных средств.

Отмечается, что, например, при поддержке федерального фонда компания "Инноформула" запустила импортозамещающее производство специальных труб из хлорированного поливинилхлорида в Ступинском городском округе. Общий объем инвестиций составил 164 млн рублей, 50 млн из этой суммы инвестор получил в ФРП РФ в виде займа по программе "Проекты развития".