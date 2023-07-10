Акции "Полюса" на Мосбирже росли почти на 15%

Они растут на фоне одобрения советом директоров программы выкупа акций

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Акции "Полюса" на торгах Московской биржи росли почти на 15%, свидетельствуют данные торговой площадки. Положительная динамика акций компании отмечена на фоне одобрения советом директоров "Полюса" программы buyback.

По данным Мосбиржи на 12:12 мск, акции росли на 14,9%, до 12 308,5 рубля за бумагу. К 12:20 мск акции замедлили рост до 10,03% и торгуются на уровне 12 308,5 рубля за бумагу.

Ранее компания сообщила, что совет директоров "Полюса" одобрил программу обратного выкупа акций компании по цене 14,2 тыс. рублей за акцию в размере до 40 802 741 обыкновенной акции. Максимальное количество акций, которое может быть приобретено - 29,99% всех размещенных бумаг.

О компании

"Полюс" занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Основные акционеры "Полюса" - МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35% и группа "Акрополь" (доля 29,99%), бенефициаром которой является Ахмет Паланкоев. Еще 22,5% акций находятся в свободном обращении.