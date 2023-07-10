"Автоваз" в перспективе намерен поменять китайскую эмблему на руле X-Cross на собственную

По словам главы компании Максима Соколова, чтобы перебрендировать изображение на руле требуется несколько месяцев сертификационных испытаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. "Автоваз" планирует в перспективе поменять эмблему китайского производителя на руле автомобиля Lada X-Cross 5 на собственную. Об этом журналистам сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах выставки "Иннопром-2023". По его словам, бренд на подушке безопасности - один из элементов активной безопасности - является сертифицирующим признаком автомобиля и требует очень длительного процесса дополнительной сертификации.

"В перспективе, конечно, мы будем двигаться в этом направлении. И подумаем в ближайшее время как косметически отрегулировать этот вопрос, не влияющий на сертификационные требования", - сказал он.

Соколов отметил, что решение оставить "родную" эмблему обусловлено необходимостью ускорения продвижения автомобиля. "Потому что изображение бренда на подушке безопасности - один из элементов активной безопасности - является сертифицирующим признаком автомобиля и требует очень длительного процесса дополнительной сертификации", - пояснил+ он.

Чтобы перебрендировать изображение на руле требуется несколько месяцев сертификационных испытаний, добавил Соколов. В противном случае пришлось бы длительное время ждать возможности реализации этого автомобиля и его лицензированного производства, указал он.

"Я бы сказал, что это нейтральный шильдик. Между прочим, геометрия напоминает геометрию эмблемы ВАЗа семидесятых годов. Такой ретро взгляд, как и у других наших брендов запускаемых. В этом ничего страшного нет", - подчеркнул глава компании.

Об автомобиле

"Автоваз" 17 июня перезапустил производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в партнерстве с китайским производителем. Первой моделью стал кроссовер Lada Х-Cross 5, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.