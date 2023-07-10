В Приморье выплатили более 1 млрд рублей в качестве регионального материнского капитала

Размер региональной выплаты составляет 30% от федерального семейного капитала

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Жители Приморского края получили более 1 млрд рублей в качестве регионального материнского капитала при рождении второго ребенка за 4,5 года существования такой меры поддержки. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства края.

"Помощь при рождении второго ребенка в Приморье предоставляется с 2019 года. За это время средствами распорядились более 7 тыс. семей, на эти цели направлено более 1 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. Размер регионального маткапитала при рождении второго ребенка составляет 30% размера федерального семейного капитала", - сообщила пресс-служба.

Размер региональной выплаты растет вслед за увеличением федеральной: в 2022 году он составлял более 207,9 тыс. рублей, в 2023 году составляет почти 232,7 тыс. рублей. Как пояснили в пресс-службе со ссылкой на министерство труда и социальной политики региона, размер выплаты определяется на момент рождения ребенка и после этого не меняется. Одно из условий ее получения - проживание матери на территории Приморья на дату рождения ребенка.

Полученные средства родители могут использовать в любое время (в полном объеме либо по частям) на уплату первоначального взноса, погашение основного долга и уплату процентов по кредитам на приобретение или строительство жилья, включая ипотечные кредиты, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования и оплату иных расходов, связанных с получением дошкольного образования, говорится в сообщении.

Региональный материнский капитал выплачивается в рамках реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Приморском крае" нацпроекта "Демография". Право на выплату возникает у женщин при рождении второго ребенка, начиная с 1 января 2019 года. По информации министерства труда и социальной политики региона, с начала 2023 года выплату получили 1,3 тыс. семей, на эти цели направили более 207 млн рублей, сообщила пресс-служба.