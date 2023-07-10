Девелопер "Эталон" получил статус первичного листинга на Московской бирже

С 2011 года группа имеет статус первичного листинга на основном рынке Лондонской фондовой биржи

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Группа "Эталон" объявила о получении статуса первичного листинга на Московской бирже. Это следует из сообщения на сайте раскрытия информации.

"Etalon Group plc (далее группа "Эталон" или "компания"), <...> объявляет о том, что 7 июля 2023 года Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок компании (далее "ГДР") <...>. Таким образом, компания завершила процедуру смены статуса листинга на Московской бирже до первичного", - говорится в сообщении.

С 2011 года группа "Эталон" имеет статус первичного листинга на основном рынке Лондонской фондовой биржи. С 2020 года глобальные депозитарные расписки (ГДР) компании под единым тикером ETLN торгуются на основном рынке Московской биржи и включены в котировальный список Первого уровня.

Изменения статуса листинга на Московской бирже не создает каких-либо ограничений для обращения ГДР группы "Эталон" и не требует от держателей ГДР дополнительных действий.

Компания основана в 1987 году и является одной из крупнейших в сфере девелопмента и строительства в России. Специализируется на строительстве жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С момента создания группа "Эталон" ввела в эксплуатацию 8,6 млн кв. м. Согласно оценке Nikoliers, стоимость активов компании в конце 2022 года составляла 288 млрд рублей. Выручка в 2022 году составила 80,6 млрд рублей, EBITDA - 16,5 млрд рублей.