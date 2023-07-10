На Кубани планируют создать индустриальный парк и два технопарка

Общий объем инвестиций оценили в 11 млрд рублей

ТАСС, 10 июля. Индустриальный парк и два технопарка планируют создать на территории Краснодарского края. Это подразумевают соглашения, подписанные делегацией региона на международной промышленной выставке "Иннопром-2023".

Как сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе краевой администрации, в рамках мероприятия была достигнута договоренность о строительстве индустриального парка "Копанской" в Краснодаре, промышленного экотехнопарка в Сочи и промтехнопарка "Армавирский электротехнический завод". "Общий объем инвестиций составит 11 млрд рублей, в результате реализации этих проектов в регионе создадут более 2,5 тыс. новых рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

В частности, специализацией индустриального парка станет производство стройматериалов, а также там появится промышленная инфраструктура в формате "лайт индастриал": универсальные производственно-складские помещения, на площадях которых смогут развернуть мощности предприятия малого бизнеса. "Резиденты промышленного экотехнопарка в Сочи будут специализироваться на переработке резинотехнических изделий для дальнейшего производства дорожных покрытий", - продолжили в пресс-службе, отметив, что также в экотехнопарке будут перерабатывать и утилизировать древесно-растительные остатки, строительный лом, картон, стекло и бытовую технику. Часть материалов используют для выпуска изделий из древесины и вторичного щебня.

На базе "Армавирского электротехнического завода" создадут промтехнопарк с центром прототипирования и лабораториями общего пользования. "Потенциальные резиденты уже производят здесь электродвигатели малой мощности и трансформаторы тока, также планируют наладить на этой площадке производство электронных устройств и радиоаппаратуры", - пояснили в пресс-службе.