"Траст" продал 90,01% акций банка "Точка" за 41,5 млрд рублей

Закрыть сделку планируется в третьем квартале 2023 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Банк "Траст" в рамках аукциона продал 90,01% акций банка "Точка" за 41,5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

"Завершился аукцион по продаже "Трастом" 90,01% акций АО "Точка". Цена, сформированная аукционом, составила 41,5 млрд руб. Другие детали не раскрываются. Закрыть сделку планируется в третьем квартале этого года", - отмечается в сообщении.

Председатель правления банка "Траст" Александр Соколов подчеркнул, что торги подтвердили высокий интерес инвесторов к активу. "Нашей задачей было усилить бизнес-структуру, помочь с получением лицензии, а также урегулировать спор с миноритариями. В результате гармоничного сотрудничества с командой "Точки" актив стал кратно больше интересен инвесторам. Мы довольны результатами аукциона", - приводятся в сообщении слова Соколова.

Летом 2022 года стало известно, что банк "Открытие", который стал частью группы ВТБ, продал банку непрофильных активов "Траст" 90% акций "Точки". В апреле 2023 года "Траст" выставил на торги 90,01% акций "Точки" по начальной цене в 22,7 млрд рублей.

Цифровой банк "Точка" специализируется на обслуживании малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.