Страны ШОС будут стимулировать промкооперацию и создадут ассоциацию инвесторов

Заместитель министра промышленности и новых технологий Таджикистана Назар Азиз Савзали сообщил, что также среди задач стоит "учредить ассоциацию инвесторов государств - членов ШОС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) разработают дорожную карту стимулирования промышленной кооперации, а также учредят ассоциацию инвесторов государств - членов организации до 2030 года. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и новых технологий Таджикистана Назар Азиз Савзали.

"Главы государств до 2030 года поставили следующие задачи перед нами, среди которых разработать дорожную карту по реализации программы стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами государств - членов ШОС", - сказал он на сессии "Промышленная кооперация государств - членов ШОС в эпоху глобальных вызовов" на выставке "Иннопром-2023", которая проходит в Екатеринбурге.

Заместитель министра отметил, что также среди задач стоит "учредить ассоциацию инвесторов государств - членов ШОС". По его словам, такие направления деятельности для профильных министерств установлены по итогам заседания Совета глав государств ШОС, которое прошло 4 июля в видеоформате.

Савзали также добавил, что в Таджикистане создаются условия для развития инвестиционного климата и в государстве готовы поддержать инициативы стран ШОС по взаимовыгодным проектам.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В 2023 году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема выставки - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной - партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.